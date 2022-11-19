تعرف على موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تتحه انظار عشاق كرة القدم حول العالم يوم الأحد صوب العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً هولندا والسنغال.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، قبل أن تتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بدايةً من نسخة عام 2026.

ويدخل منتخب قطر المباراة وعينه على اقتناص أول ثلاث نقاط له في تاريخ المونديال، في حين يجد منافساً كان من أهم مفاجآت تصفيات أمريكا الجنوبية الأخيرة ولن يكون سهل المنال أبدًا.

متى مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور؟

ستقام مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر 2022، في ملعب البيت.

وستبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقبلها بساعتين، يُقام حفل افتتاح كأس العالم 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بملعب "البيت" الذي يسع إلى 60 ألف متفرجاً.

القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور

حصلت قنوات "بين إن سبورتس" على حقوق نقل كأس العالم بشكلٍ حصري، ولكن ستكون مباراة الافتتاح منقولة مجاناً عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور عبر تطبيق "تود" وكذلك من خلال خدمة بي إن كونكت.

المصدر / وكالات