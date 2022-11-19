هنية يعزي مفتي باكستان بوفاة شقيقه

عزى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مفتي دولة باكستان محمد تقي عثماني بوفاة شقيقه الشيخ محمد رفيع عثماني مدير دار العلوم كراجي إحدى أشهر الجامعات الشرعية في باكستان.

واستحضر خلال اتصال مع فضيلة المفتي، مواقف الشيخ الراحل ونصرته لقضايا الأمة عامة والقضية الفلسطينية خاصة ومواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية: "إن باكستان والأمة فقدت أحد أعلامها وعلمائها الكبار المدافعين عن القدس والاقصى"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

المصدر / فلسطين أون لاين