حماس تستنكر قرار أذربيجان بافتتاح سفارة لها في (تل أبيب)

استنكرت حركة "حماس"، قرار جمهورية أذربيجان الإسلامية افتتاح سفارة لها في (تل أبيب)، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يقرر فيه الصهاينة اختيار حكومة موسومة بالإرهاب والتطرف والفاشية، وتتوعد بارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وأسراه، وتعلنها حرباً دينية تستند لأساطير وخرافات كتبهم المحرّفة.

وقال عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة د. باسم نعيم، اليوم السبت: إنّ الصهاينة وعلى مدار سنوات من عمر التطبيع استغلوا مثل هذه القرارات غطاءً للإمعان في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في سرقة الأرض وتهويد المقدسات وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه.

وطالب نعيم البرلمان والحكومة الأذريين بالتراجع عن قرارهم، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

وقررت أذربيجان، رسميا فتح سفارة لها في (تل أبيب)، وقد رحبت خارجية الاحتلال الإسرائيلي بالقرار.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان: "اتخذ البرلمان الأذربيجاني اليوم 18 نوفمبر 2022، قرارا تاريخيا بفتح سفارة لأذربيجان في (إسرائيل)"، مشيرة إلى أن "هذه ستكون أول سفارة في إسرائيل لدولة حيث الأغلبية والحكومة من الشيعة".

المصدر / فلسطين أون لاين