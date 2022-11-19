12 وظيفة شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن مجموعة وظائف شاغرة جديدة على النحو التالي:

1- وظيفة مدرس تصميم مواقع ويب

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقديـر عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في تصميم مواقع الويب HTML, JavaScript, CSS, bootstrap

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين

- يفضل من لديه خبرة في العمل الحر والعمل عن بعد في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب

- يفضل ان يكون المتقدم متفرغا للتدريس

2- وظيفة مدرس وظيفة مدرس أمن نظم تشغيل وشبكات

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات ذات علاقة بأمن المعلومات والشبكات / أمن نظم التشغيل بمعدل بكالوريوس 80% على الاقل.

- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنة.

- خبرة في برمجيات ++ C / جافا / بايتون.

- خبرة في أنظمة التشغيل وخاصة (Linux).

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل ان يكون المتقدم متفرغا للتدريس

3- وظيفة مدرس نظم تشغيل

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات ذات علاقة بأمن المعلومات والشبكات / نظم التشغيل بمعدل بكالوريوس 80% على الأقل.

- لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين.

- لديه خبر في مجال البرمجه ( بايثون )

- خبرة في أنظمة التشغيل وخاصة (Linux).

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

4- وظيفة مدرس برمجه قواعد بيانات

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- خبرة أكاديمية لا تقل عن سنة.

- لديه خبرة في مجال تصميم وبرمجة قواعد البيانات ، واستخدام لغة الاستعلام SQL

- يفضل من لديه دورات في مجال برمجة قواعد البيانات

- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم متفرغا للتدريس

5- وظيفة مدرس خوارزميات وتراكيب البيانات

تعلن عمادة الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسـة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقديـر عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال Object- Oriented باستخدام لغة الجافا.

- ان يكون لديه خبرة في تحليل وتصميم الخوارزميات وتراكيب البيانات .

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين

- يفضل ان يكون المتقدم متفرغا للتدريس

6- وظيفة مدرس لغه برمجه جافا

تعلن عماده الهندسة و النظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات هندسـة أمن المعلومات او هندسة الحاسوب او علـوم الحاسـوب أو التخصصات ذات العلاقة بتقديـر عـام (جيد جداً ) علـى الأقـل

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال Object- Oriented باستخدام لغة الجافا.

- يفضل من لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن سنتين

- يفضل ان يكون المتقدم متفرغا للتدريس

7- وظيفة مدرس وسائط متعددة / رسوم متحركة وفقا للشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بالوسائط المتعددة بمعدل لا يقل عن 80%.

2. أن يكون لدية معرفة ممتازة ببرنامج Adobe Animate

3. يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التصميم الجرافيكي المتحرك و مؤثرات الفيديو

4. أن يكون لديه معرفة جيدة في أحد لغات البرمجة (Java , C# , Action script …)

5. أن يكون لديه مشاريع مميزة و لديه مهارات إبداعية مجال الوسائط المتعددة

6. يفضل توفر خبرة في مجال التدريس أو التدريب و العمل الحر.

8- وظيفة مدرس إدارة مشاريع وسائط متعددة وفقا للشروط التالية:

1. حاصل على بكالوريوس أو الماجستير في تكنولوجيا المعلومات أو هندسة حاسوب أو إدارة أعمال أو أي تخصص ذو علاقة.

2. لديه خبرة عملية في إدارة المشاريع.

3. لديه خبرة في مجال العمل الحر Freelance.

4. يفضل أن يكون حاصل على ماجستير إدارة أعمال.

5. يفضل أن يكون لديه خبرة أكاديمية في التدريس.

9- وظيفة مدرس بكالوريوس وسائط متعددة وفقا للشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بالوسائط المتعددة بمعدل لا يقل عن 75%.

2. معرفة جيدة ببرامج التصميم الجرافيكي و المونتاج

3. يفضل أن يكون لديه معرفة بأحد لغات البرمجة (Java , C# …)

4. معرفة علمية في تحرير و معالجة الوسائط المتعددة ( صوت ، صورة ، فيديو .)

5. يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

10- وظيفة مدرس وسائط متعددة / رسم و تحريك ثلاثي الأبعاد وفقا للشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بالوسائط المتعددة بمعدل لا يقل عن 80%.

2. أن يكون لدية معرفة ممتازة بمجموعة برامج 3D (رسم و نمذجة و تحريك)

3. يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التصميم الجرافيكي

5. أن يكون لديه مشاريع مميزة و لديه مهارات إبداعية في مجال المخرجات ثلاثية الأبعاد

6. يفضل توفر خبرة في مجال التدريس أو التدريب و العمل الحر.

11- وظيفة مدرس برمجة تطبيقات الهواتف الذكية وفقا للشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات برمجة الهواتف الذكية أو هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات.

2. ألا يقل معدل المتقدم في البكالوريوس عن 80%.

3. أن يكون لدية خبرة عملية في مجال تجربة المستخدم UX/UI (User Experience).

4. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال برمجة الهواتف الذكية عبر أنظمة Android أو IOS.

5. يفضل توفر خبرة في برمجة الويب.

6. يفضل من لديه خبرة في مجال برمجة تطبيقات العاب الهواتف الذكية أو الحوسبة السحابية أو إنترنت الأشياء.

7. يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس في أحد مجالات البرمجة الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية المختلفة.

12- وظيفة مدرس تصميم وتطوير مواقع الويب وفقا للشروط التالية:

1- حاصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أوهندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بتصميم وتطوير مواقع الويب.

2- معدل البكالوريوس لا يقل عن 80%.

3- أن يكون لديه خبرة في تصميم وتطوير مواقع الويب بإستخدام:

- JavaScript, Frameworks

- HTML, CSS

- WordPress

4- لديه خبرة في التسويق الالكتروني Digital Marketing.

5- لديه خبرة في مجال العمل الحر.

6- توفر خبرة كافية بقواعد البيانات.

7- لديه مشاريع وتطبيقات إلكترونية منجزة في تصميم وتطوير مواقع الويب.

8- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال بوابة الوظائف عبر موقع الكلية من خلال الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- آخر موعد للتقدم للوظائف ( الوظائف من رقم 1 وحتى 6 ينتهى التسجيل بتاريخ 9/12/2022 أما باقي الوظائف ينتهى التسجيل بتاريخ 30/11/2022 )