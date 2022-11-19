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تحت وسم "مُلهم الثوار"

حملة تغريد تزامنًا مع الذكرى الـ87 لاستشهاد الشيخ "القسام"

19 نوفمبر 2022 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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الشيخ عز الدين القسام

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، دعوة للتدوين والتفاعل مع حملة التغريد الإلكترونية، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية السابعة والثمانين لاستشهاد شيخ المجاهدين عز الدين القسام.

وأكدت الدعوات أنّ التغريد سيكون على وسم #ملهم_الثوار، وذلك اليوم السبت الموافق 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وأشار النشطاء إلى أنّ الشيخ عز الدين القسام ضرب مثلًا عظيمًا في تقديم الواجب على الإمكان، لمواجهة الغزاة على أرض فلسطين، وصار نموذجًا ثوريًّا ملهما يُحتذى به.

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واستُشهد قائد الثورة الفلسطينية وأحد مُلهميها الأبطال الشيخ عز الدين القسام قبل 87 عامًا، بعد معركة دامية وغير متكافئة مع الاحتلال البريطاني في أحراش يعبد عام 1935.

وتَحوَّل منذ ذلك الحين إلى علم من أعلام الجهاد والمقاومة، وازداد اسمه ذيوعًا بعد أن أطلقت حركة حماس اسمه على جناحها العسكري، الذي لا يزال يقف حجر عثرة أمام الاحتلال الصهيوني.

وأشعل عز الدين القسام مع اثني عشر مجاهدًا ثورةً إسلامية في جنين، واندلعت معركة غير متكافئة بينهم وبين الإنجليز، انتهت باستشهاد "القسام"، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1935م.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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