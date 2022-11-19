"قاسم": القصف على سوريا يُجسّد الهمجية الصهيونية التي تُوسّع عدوانها باستمرار

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن القصف الصهيوني على الجمهورية العربية السورية صباح اليوم وتسببه بارتقاء شهداء من جنود الجيش، يجسد الهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المنطقة.

وأكد قاسم في تصريح له، أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل على الدوام خطراً حقيقياً على مكونات الأمة، ولن يوقف إرهابها إلا توحيد مواقف كل الأمة في مواجهته.

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واستشهد 4 جنود سوريين فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على مدينة بانياس السورية.

المصدر / فلسطين أون لاين