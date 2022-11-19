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خلال تجربة صاروخية.. أول ظهور علني لابنة زعيم كوريا الشمالية

19 نوفمبر 2022 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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رُصدت ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول ظهور علني الجمعة، وهو ما أكدته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

وتظهر في الصورة الفتاة بجانب والدها الزعيم الكوري الشمالي، وهي ترتدي سترة بيضاء، في موقع عسكري على ما يبدو.

ولم تفصح وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن اسم الفتاة، التي رافقت كيم أثناء إشرافه على تجربة إطلاق صاروخ الجمعة.

وتزعم كوريا الشمالية أنها أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الجمعة، وحلق لمسافة أكثر من 999 كلم.

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وتعتبر الحياة الخاصة للزعيم الكوري الشمالي كيم من الأسرار داخل الدولة ولا يُعرف عنها سوى القليل.

وأعاد تقرير "سي أن أن" التذكير بحديث لنجم كرة السلة السابق، دينيس رودمان لصحيفة الغارديان بأن كيم لديه طفلا يدعى "جو إيه"، مشيرا إلى أنه أمضى بعض الوقت مع عائلة كيم وتحدث مع ري سول جو، وهي زوجة الزعيم الكوري الشمالي.

وفي 2012 كان هناك تكهنات بأن ري قد تكون حاملا بعد أن ظهرت في وسائل إعلام رسمية وهي ترتدي معطفا طويلا.

ويؤكد جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية أن كيم لديه ثلاثة أطفال.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تجربة صاروخية #زعيم كوريا الشمالية #ابنة زعيم كوريا الشمالية

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