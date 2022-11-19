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الأسبوع الماضي

"الداخلية" تعلن أعداد المغادرين والوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون

19 نوفمبر 2022 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (13_ 18 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11542 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11187 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11389 مواطناً و97 أجنبياً، و56 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11047 مواطناً، و112 أجنبياً، و25 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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