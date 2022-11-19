احتراقُ قاربٍ شمالي غزة جرّاء استهدافه بقذيفة من زوارق الاحتلال

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها وفتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية،أنّ زوارق الاحتلال البحرية أطلقت نيرانها وقذائفها تجاه مراكب الصيادين، الأمر الذي أدَّى إلى احتراق واحدة منها.

ووِفق المصادر فإنّ بحرية الاحتلال أجبرت الصيادين من على بُعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، على ترك المكان.

وتتعمّد بحرية الاحتلال يوميًّا التنغيص على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

ويُعدُّ الصيد واحدًا من أهمّ المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووِفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإنّ نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.





المصدر / فلسطين أون لاين