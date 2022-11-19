اشتباكاتٌ في نابلس واستهدافُ بؤرة استيطانية في الخليل

تصدَّى مقاومون فجر اليوم السبت لاقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت نابلس تبعتها تعزيزات عسكرية إسرائيلية، حيث اندلعت اشتباكات مع مقاومين تخلَّلها إطلاق كثيف للرصاص.

وأوضح شهود عيان أنّ قوات الاحتلال تواجدت في منطقة دوار الغاوي وبيت فوريك والمنطقة الشرقية من نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود حسنين عقب اقتحام منزله في حوش العطعوط، والشاب عبد الفتاح دلال من البلدة القديمة والذي أُفرج عنه لاحقًا.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ شابًّا أُصيب بالرصاص الحي في الساق خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة بنابلس، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا للعلاج.

اقرأ أيضًا: عمليتا إطلاق نار و16 نقطة مواجهة بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وفي مدينة الخليل تمكَّن الشباب الثائر من استهداف بؤرة استيطانية في مخيم العروب بالزجاجات الحارقة.

وقالت مصادر محلية إنّ شبانًا ألقوا عدة زجاجات حارقة صوب موقع بيت البركة الاستيطاني قرب مخيم العروب شمال الخليل.

وشهد المخيم الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين.

تزامن ذلك مع اعتداءات نفّذها المستوطنون على منازل الأهالي في شارع الشــهــداء بمدينة الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال حارة الشيخ وسط المدينة ومنطقة جبل جوهر جنوبًا.

ويتعرض المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ يوم أمس لعمليات تدنيس واسعة من مئات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد ونصبوا خيامًا في ساحاته للاحتفال بما يُسمى سبت سارة.

المصدر / فلسطين أون لاين