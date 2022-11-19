أغلبية الإنجليز يرفضون مقاطعة كأس العالم في قطر

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة "ستاتيستا" (Statista) الألمانية أن 4% فقط من مشجعي كرة القدم الإنجليز قالوا إنهم لن يشاهدوا مونديال قطر 2022، وذلك استجابة لبعض دعوات مقاطعة الحدث الكروي العالمي.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة المتخصصة في أبحاث السوق والمستهلكين، 1031 شخصا بالغا في إنجلترا، من بينهم 669 من محبي كرة القدم، وقد أجري الاستطلاع في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال 10% من الإنجليز المشاركين في الاستطلاع إنه يجب على عشاق كرة القدم في البلاد مقاطعة مونديال قطر، في حين عارض ذلك 34%، بينما كان 33% منهم محايدون (لا رأي لهم).

وجوابا على سؤال "هل يجب أن يقاطع المنتخب الإنجليزي المونديال؟"، أيد ذلك 18% من المستجوبين، في حين رفضه 42%، وكان رأي 27% محايدا.

وذهب عُشر المشاركين في استطلاع "ستاتيستا" إلى أنه تجب مقاطعة العلامات التجارية التي ترعى مونديال 2022، بينما رفض ذلك 58%، وقال 24% إنهم لا رأي لهم.

تجدر الإشارة إلى أنه صدرت في الأشهر القليلة الماضية في عدة دول أوروبية دعوات لمقاطعة كأس العالم في قطر، بسبب ما قيل إنه انتهاك لحقوق العمالة الأجنبية وقضايا أخرى مثل المثلية.

هذه الدعوات ردّت عليها السلطات القطرية، إذ قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي -في مقابلة مع الجزيرة قبل بضعة أيام- إن "دعوات المقاطعة وحملات التحريض الخارجية على قطر تقف وراءها مواقف سياسية، تتّخذ من مونديال قطر ذريعة للتغطية على مسائل داخلية لديها".

المصدر / وكالات