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مقاتلات "أف-16" ترافق طائرة المنتخب البولندي إلى قطر

19 نوفمبر 2022 . الساعة 05:35 بتوقيت القدس
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طائرة المنتخب البولندي خلال توجهها الى قطر

ظهر فيديو لطائرات F-16 وهي ترافق طائرة خاصة نقلت المنتخب البولندي بكرة القدم الخميس الى حيث سيشارك في نهائيات كأس العالم بقطر، في مبادرة لم تلق اهتماما كثيرا من بولنديين، تساءل بعضهم عن فائدة مثل هذه النفقات.

الا أن وزير الدفاع، ماريوش بلاشتشاك، دافع أمس الجمعة عن قراره، وقال للإذاعة العامة المحلية: "إنه أمر جيد، يظهر الدعم الذي نقدمه للاعبينا" مضيفا أن الحراسة لم تكن سوى تدريب منتظم للطيارين يتضمن مرافقة لاعبين بولنديين حتى كأس العالم.

وجاءت رحلة المنتخب الذي سيخوض أولى مبارياته ضد المكسيك في 22 نوفمبر الجاري، وهي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم السعودية والأرجنتين، بينما كانت الدولة العضو في "الناتو" كما في الاتحاد الأوروبي، لا تزال تعاني من انفجار صاروخ في قرية "برزيفودوف" قرب الحدود الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بولندا #رياضة #كرة قدم #مونديال قطر #مقاتلات

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