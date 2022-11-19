فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة أكبر تلميذة في العالم عن ناهز 99 عاماً

أسرار اجتماع ماسك الأخير في تويتر

لاعب غزي يُجري عملية رباط صليبي

دُفعة مالية من رعاية أوريدو لأندية الدرجة الممتازة

نادٍ في غزة يتعاقد مع 3 لاعبين جُدد

دراسة تحذر من مخاطر مسكنات الألم الأكثر انتشارا

اليابان تسجّل أعلى نسبة تضخم منذ أربعة عقود

أوكرانيا مهددة بانقطاع الكهرباء عن العاصمة كييف خلال الشتاء

موقع عبري يكشف آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الإعلام الحكومي يطالب بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول حريق جباليا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

وفاة أكبر تلميذة في العالم عن ناهز 99 عاماً

19 نوفمبر 2022 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
...
بريسيلا سيتيني

توفيت عن 99 عاماً في كينيا بريسيلا سيتيني، وهي أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم، استند فيلم فرنسي إلى مثابرتها على التعلّم وهي في سنواتها التسعين فيما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.

وقال حفيدها سامي تشيبسيرور لصحيفة "ذي ستاندرد"، الخميس، إن بريسيلا التي كانت معروفة بـ"غوغو بريسيلا"، توفيت الأربعاء داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر.

وأشار إلى أن "غوغو كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنّها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة"، مضيفاً: "نحن فخورون بها".

وأشارت اليونسكو إلى أن بريسيلا كانت تبلغ 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها، مشيدة بهذه المرأة، معتبرةً أنّها "مثال يحتذى به داخل مجتمعها وخارجه".

وفي مقابلة مع اليونسكو العام الفائت، أكدت بريسيلا أن هدفها من العودة إلى المقاعد الدراسية يتمثل في تشجيع الأمهات الشابات في كينيا على العودة إلى المدرسة بعد إنجاب الأطفال، بدلاً من تركها خوفاً من وصمة العار الاجتماعية.

وقالت: "أردت أن أقدّم مثالاً ليس لهنّ فقط بل للفتيات الأخريات في مختلف أنحاء العالم اللواتي لا يرتدن المدارس".

وتابعت: "إن لم تتلق المرأة تعليماً، لن يكون هناك فرق بينها وبين الدجاجة".

وتناول فيلم فرنسي بعنوان "غوغو" جهود بريسيلا هذه، مما أتاح لها السنة الفائتة أن تستقل للمرة الأولى في حياتها طائرةً وتتوجه إلى فرنسا لمقابلة عقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون.

وأشاد المشارك في كتابة سيناريو الفيلم باتريك بيسيس ببريسيلا الخميس، مؤكداً في تغريدة أن "رسالتها في شأن تلقّي الفتيات تعليماً ستبقى خالدة".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اليونسكو #كينيا #معمرة #بريسيلا سيتيني #غوغو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة