نادٍ في غزة يتعاقد مع 3 لاعبين جُدد

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي الزيتون مع ثلاثة لاعبين جُدد، تمهيداً لقيدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، والمشاركة مع الفريق في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال".

واستعار النادي اللاعب محمد الخطيب من نادي شباب جباليا، كم ضم الظهير الأيمن عبد الرحمن عرام، والمهاجم بلال حمد قادماً من خدمات النصيرات.

وجاء التعاقد مع المدربين بناء على طلب المدرب عبدالله سلامة، الذي تولى قيادة الفريق قبل نهاية مرحلة الذهاب بجولة واحدة.

ويحتل الزيتون المركز السابع والأخير في مجموعته برصيد "3" نقاط فقط، من فوز واحد وخمسة خسائر، ويسعى للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.