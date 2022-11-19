أوكرانيا مهددة بانقطاع الكهرباء عن العاصمة كييف خلال الشتاء

حذرت سلطات مدينة كييف، الجمعة، من أن احتمال حدوث "انقطاع كامل" في شبكة كهرباء العاصمة قائم، وقال رئيس وزراء أوكرانيا إن حوالي نصف منظومة الطاقة في البلاد تعطل بفعل الهجمات الروسية.

وصعدت روسيا من الهجمات على مرافق الطاقة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ودُكت البنية التحتية للطاقة على مستوى الدولة في غارات جوية مكثفة يومي الثلاثاء والخميس.

وقال دنيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا عقب محادثات مع فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة: "لسوء الحظ، تواصل روسيا تنفيذ هجمات صاروخية على مدنيي أوكرانيا وبنيتها التحتية المهمة. تعطل نحو نصف منظومة الطاقة لدينا".

ويسابق المهندسون الزمن لإصلاح شبكة الكهرباء في العاصمة، التي هطلت الثلوج فيها لأول مرة هذا الموسم الخميس.

وقال ميكولا بوفوروزنيك، نائب رئيس حكومة مدينة كييف، في تعليقات تلفزيونية: "نستعد لسيناريوهات مختلفة، بما فيها انقطاع كامل للكهرباء".

ولم يقل ما سيحدث في حالة توقف شبكة الكهرباء تماما، ولكن قال مسؤولون إنهم لا يفكرون في إجلاء سكان أي مدن.

وكتبت شركة تشغيل شبكة الكهرباء التابعة للدولة، يوكرينرجو، الجمعة، أن المنظومة "تتحمل الضربات بمهابة"، ولكنها حددت لاحقا حالات انقطاع طارئ للكهرباء بالإضافة إلى حالات قطع للتيار مزمعة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.

وقالت يوكرينرجو إن روسيا نفذت 6 هجمات صاروخية واسعة النطاق في أيام 10 و11 و17 و31 أكتوبر وفي 11 و15 نوفمبر.

وهبطت درجات الحرارة في أنحاء أوكرانيا بشكل مطرد إلى أقل من درجة صفر مئوية، وسط قلق من أن يتفاقم سوء الوضع في الأشهر المقبلة، مع إمكانية هبوط درجات الحرارة بشدة.

وقال بوفوروزنيك: "نظرا لانخفاض درجات الحرارة وتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير. فإن علينا الآن، أكثر من ذي قبل، توفير الكهرباء".

المصدر / وكالات