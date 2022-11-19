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تعرف على حالة الطقس خلال الأيام القادمة

19 نوفمبر 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، توقعاتها لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون صاف بوجه عام وباردا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن طقس فلسطين ليوم غد السبت، سيكون صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم الاحد المقبل سيكون صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن طقس فلسطين ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بدوره قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن "طقس مُستقر خلال بداية ومنتصف الأسبوع الجديد، تتخلله احياناً رياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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