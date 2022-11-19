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الجزائر تقدم التعازي للشعب الفلسطيني بضحايا حريق مخيم جباليا

19 نوفمبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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أعربت الجزائر، الجمعة، عن تعازيها الخالصة للشعب الفلسطيني بضحايا حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية في بيان صدر عنها، "على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والاصابات، تعرب الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت: "تجدد الجزائر تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات، لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة".

المصدر / وكالات
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