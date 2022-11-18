مركز دولي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة

دعا مركز دولي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتحييد المدنيين عن أي "صراعات".

وأوضح مركز (بيلر لإدارة الأزمات والتحكيم الدولي) الذي يتخذ من لندن مقرًّا له، في بيان، اليوم، أنه من الملاحظ أن قلة الإمكانات المتاحة في غزة لدى جهات الاختصاص في إخماد الحرائق هي "ضعيفة جدًّا"، بسبب قيود الحصار المفروضة وكذلك ضعف البنية التحتية.

وأكد دور المؤسسات الدولية الرسمية والمجتمع الدولي للعمل الفوري لرفع الحصار عن غزة ومنع أي قيود على سكانه المدنيين، مطالبًا بوضع الخطط المرحلية والإستراتيجية لإنقاذ غزة من أي كوارث قد تحدث.

ودعا مركز بيلر إلى العمل العاجل والسريع لإدخال كل ما يتعلق من المستلزمات والأدوات والمعدات لصالح البلديات والأجهزة المدنية المختصة؛ لمواجهة أي كوارث طبيعية وغير طبيعية قد يتعرض لها سكان غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين