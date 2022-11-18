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اتحاد بيت حانون يكشف عن موقفه من رحيل شكشك

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اتحاد بيت حانون يكشف عن موقفه من رحيل شكشك

18 نوفمبر 2022 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن صحة الأنباء المتداولة حول تعاقد نادي غزة الرياضي مع المهاجم حازم شكشك لاعب فريق اتحاد بيت حانون. 

وقال المصدر لـ"فلسطين أون لاين" إن شكشك لم يبدي رغبة في الرحيل عن اتحاد بيت حانون، مشيرا إلى أن اللاعب يرتبط بعقد حتى نهاية الموسم مع الفريق ولا يمكنه الانتقال إلا بموافقة ادارة النادي. 

وأضاف أن الجهاز الفني للحوانين وادارة النادي تتمسك ببقاء شكشك مع الفريق حتى نهاية العقد بين الطرفين، خاصة وأنه يعد أحد الركائز الأساسية للفريق. 

وكان شكشك انضم لبيت حانون في الانتقالات الصيفية الماضية بعد إنتهاء تعاقده مع اتحاد خانيونس فريقه السابق.

وأوضح المصدر أن المعلومات المتداولة حول انتقال شكشك لغزة الرياضي بعد نهاية مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لا صحة لها حتى الآن، مشددا على أن اللاعب لم يبلغ الجهاز الفني او ادارة النادي برغبته بالرحيل عن الفريق.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #كرة القدم #اتحاد بيت حانون #حازم شكشك

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