عمليتا إطلاق نار و16 نقطة مواجهة بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار، وإصابة في صفوف الاحتلال، واندلاع المواجهات في 16 نقطة، وعمليتي تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم.

وفي القدس، شهدت كل من الرام والطور والعيساوية، اندلاع مواجهات مع الاحتلال، كما شهد جبل المشارف إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين ما أدى لإصابة مستوطن.

وأطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة حينانيت في جنين، كما اندلعت مواجهات في بيت دجن وبيتا وقريوت في نابلس، وكفر الديك في سلفيت، ومخيم عايدة في بيت لحم.



أما في طولكرم، فاندلعت مواجهات بالقرب من الجدار العازل، وأطلق مقاومون النار في مخيم نور شمس، بينما شهدن أريحا عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم.

واندلعت مواجهات في مقر قدوم وعزون في قلقيلية، وباب الزاوية ومخيم العروب في الخليل، وشهدت مستوطنة كريات أربع محاولة طعن.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة في جبل المشارف بالقدس، وإطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم، وعلى مستوطنة حينانيت في جنين.

كما شهدت عمليات تصدي للمستوطنين وإلحاق أضرار بمركباتهم بعد رشقها بالحجارة في أريحا.

المصدر / حرية نيوز