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تعرف على حكم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين قطر والإكوادور

18 نوفمبر 2022 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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تعرف على حكم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين قطر والإكوادور

اختير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في كرة القدم بين قطر المضيفة والاكوادور الأحد على استاد البيت في مدينة الخور، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال فيفا في بيان الجمعة "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالاشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الاولى ايضا في الشرق الاوسط، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة باصابة نجمها ساديو مانيه ثاني أفضل لاعب في العالم وافضل لاعب افريقي.

المصدر / afp
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