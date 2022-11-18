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أول صفقة شتوية في الدوري الممتاز

18 نوفمبر 2022 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
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اللاعب الدلو يتوسط رئيس ومدرب نادي اتحاد بيت حانون
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي اتحاد بيت حانون عن تعاقده مع اللاعب محمد سالم الدلو، لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من نادي شباب الخليل.

وانتقل الدلو لعميد أندية الضفة الغربية وبطل دوري المحترفين، بداية الموسم الحالي، وشارك في عدد من المباريات، رغم تواجد عدد كبير النجوم مع الفريق.

وبرز الدلو لاعباً في صفوف فريق نادي المجمع الإسلامي، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز بالمراوغة والتسديد.

ويتطلع نادي اتحاد بيت حانون لترتيب أوراقه من جديد، في ظل النتائج المتواضعة للفريق في مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الممتاز.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد بيت حانون #الدلو

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