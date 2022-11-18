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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي

قوات الاحتلال تقتحم العيساوية والخليل وتصيب طفلا في بيت لحم

18 نوفمبر 2022 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأصيب طفل برصاص الاحتلال في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وداهمت منزل المواطن معمر أبو درويش وعبثت بمحتوياته.

وفي الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الإبراهيمي الشريف، وتشديد الإجراءات العسكرية في محيطه.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في كافة الشوارع وأحياء البلدة القديمة منها: حارة جابر، واد النصارى، واد الحصين، ومنطقة الكسارة، وأغلقت البوابات والحواجز العسكرية الرئيسية بالمنطقة، مما عرقل حركة المواطنين .

ونصب المستوطنون خياما في الساحة الإبراهيمية المحاذية للمسجد الإبراهيمي، وحارة جابر، وساحات عمارتي الرجبي والجعبري التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين أبو شرار، بحجة تواجده بالقرب من مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا.

أما في بيت لحم، فقد أصيب طفل (14 عاما) بالرصاص الحي، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، أن المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اصابة طفل بالرصاص الحي في الفخذ، نقل إثرها إلى المستشفى.

المصدر / حرية نيوز
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#الخليل #بيت لحم #العيساوية #الاحتلال الإسرائيلي

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