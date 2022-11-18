منتخب مصر يصعق بلجيكا قبل أيام من انطلاق كأس العالم

أنهت بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، استعداداتها لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر، بخسارة مقلقة أمام مصر 1-2 الجمعة على ملعب جابر الاحمد في الكويت في مباراة دولية ودية.

وتقدم الفراعنة بهدفي مهاجمي نانت الفرنسي مصطفى محمد (34) وطرابزون سبور التركي محمود حسن "تريزيغيه" (46)، وقلصت بلجيكا الفارق في الشوط الثاني عبر البديل مهاجم لنس الفرنسي لويس أوبيندا (76).

صحيح أن بلجيكا خاضت المباراة في غياب بعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة أبرزهم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي يحوم الشك حول مشاركته في المونديال، لكن أداء القائد نجم ريال مدريد الإسباني إيدن هازار الذي كان شبحا في المباراة، وزملائه في المنتخب يثير قلق مدربه الإسباني روبرتو مارتينيس.

وجاءت الخسارة قبل أربعة أيام على خوض بلجيكا لمباراتها الأولى في المونديال القطري ضد كندا ضمن الجولة الاولى لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم المغرب وكرواتيا وصيفة المونديال الروسي 2018.

وهو الفوز الرابع لمصر على بلجيكا في خمس مواجهات بينهما مقابل خسارة واحدة.

واستهلت بلجيكا المباراة بشكل جيد وكادت تفتتح التسجيل عبر مهاجم فنربهتشه التركي ميتشي باتشواي لامست العارضة (9).

ورد الفراعنة الذين يستعدون لاستئناف التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الامم الافريقية بساحل العاج 2024، بتسديدة قوية لتريزيغيه من داخل المنطقة أبعدها حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا الى ركنية (11).

وكاد اللاعب ذاته يضع الفراعنة في المقدمة بعدما تلقى تمريرة بينية من لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني فانفرد وسدد كرة في جسد كورتوا تحولت إلى ركنية (21).

ونجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل عندما استغل محمد خطأ في التمرير على حدود منطقة جزاء بلجيكا فراوغ لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين وسددها على يسار كورتوا (34).

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من هدف بتصديه لتسديدة جناح أتلتيكو مدريد الإسباني يانيك كاراسكو من خارج المنطقة (38).

ودفع مارتينيس بلاعب وسط ليستر سيتي يوري تيليمانس ومهاجم غلطة سراي التركي دريس مرتنس وأوبيندا مكان لاعب وسط كلوب بروج هانس فاناكن ودي بروين وباتشواي مطلع الشوط الثاني لكن شباكه استقبلت هدفا ثانيا عبر تريزيغيه إثر تمريرة من مهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (46).

وأنقذ كوتروا مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة تريزيغيه المنفرد اثر تمريرة بينية من صلاح (52).

وأشرك مارتينيس مدافع بوروسيا دورتموند الألماني توما مونييه ومدافع أندرلخت يان فيرتونغن مكان هازار ومدافع رين الفرنسي أرثور ثيات (71)، نجحت بعدها بلجيكا بخمس دقائق في تقليص الفارق عبر أوبيندا اثر تمريرة من كاراسكو سددها قوية داخل المرمى (76).

ورد صلاح بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمرمى كورتوا (87).

المصدر / وكالات