"خليك واعي" ترصد ملامح حملة دعائية مشبوهة لاستغلال حريق جباليا

قالت منصة خليك واعي إنه تم رصد ملامح حملة دعائية من جهات مشبوعة بقصد استغلال حادثة حريق منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، من أجل إحداث حالة من التشكيك والاضطراب المجتمعي.

ودعت المنصة جميع أبناء شعبنا إلى ضرورة عدم الإنقياد خلف الأخبار مجهولة المصدر والتحليلات الفردية غير المستندة إلى معلومات صحيحة، وذلك إكرامًا لضحايا الحريق وعوائلهم، ثم حفظًا لتماسك جبهتنا الفلسطينية.

وذكرت جميع الصحفيين والنشطاء بأنه من الضروري في الأزمات والكوارث استقاء المعلومات من مصادر رسمية، وأهمية عدم المشاركة في تناقل الشائعات، لما لها من أثر سلبي كبير في التأثير النسيج المجتمعي.

المصدر / فلسطين أون لاين