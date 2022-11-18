رسمياً: قطر تمنع بيع المشروبات الكحولية للمشجعين خلال كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.

وأضاف بيان الاتحاد الدولي باللغة العربية عبر موقعه الرسمي أنه "إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك".

وأردف أنه "ستستمر الدولة المستضيفة وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الاستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام كافة الجماهير وتوفر تجربة سارة للجميع".

وتتوقع قطر حضور أكثر من مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال على مدار البطولة التي تستمر لـ29 يوماً.

وفي شوارع العاصمة الدوحة، كانت ردود أفعال المشجعين الذين التقتهم فرانس برس أكثر اتزاناً.

وقال المكسيكي أليكس بورغوس (45 عاماً) "هذه ليست مشكلة بالنسبة لي. كنا نعلم أنه ستكون هناك قيود. أنا هنا لمشاهدة كرة القدم والتعرف على الناس".

أما هاشم وليد (20 عاماً) فقال ساخراً "أعلم أن الإنكليز لن يكونوا سعداء، لكن ليس لدينا كل ما نريده في الحياة".

المصدر / وكالات