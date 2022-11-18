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بلدية خان يونس تشرع بتحويل مكب النمساوي إلى حديقة عامة

18 نوفمبر 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، بتنفيذ مشروع تحويل مكب النفايات الواقع جنوب الإسكان النمساوي إلى حديقة عامة لخدمة السكان القاطنين جنوب المدينة، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتوفير المساحات الآمنة والخضراء في المدينة وأحيائها المختلفة.

وذكر رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، في تصريح صحفي، أن مشروع تحويل مكب النفايات إلى حديقة عامة بتكلفة إجمالية تبلغ (242,000) دولار، بدعم من البنك الدولي عن طريق مجلس الخدمات المشترك.

وأشار إلى أن المشروع يأتي لتعزيز سلوك النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على أحياء خان يونس المختلفة، والقضاء على المكبات العشوائية وصولاً إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

وبين البطة أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل إعادة تشكيل حدود المكب وتنفيذ أعمال تسوية وتعديل المناسيب وزراعة أشجار مختلفة على كامل مساحة المتنزه البالغة (23) ألف متر مربع، لافتًا إلى أهمية تنفيذ المشروع للحد من الآثار البيئية الناجمة عن وجود المكب العشوائية ودرء المخاطر الصحية الوشيكة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خان يونس #حديقة عامة

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