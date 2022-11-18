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جماهير جباليا تشيع قائداً قسامياً

18 نوفمبر 2022 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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شيّعت جماهير غفيرة في معسكر جباليا شمال قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة، جثمان المجاهد محمود العجوري، والذي توفي إثر جلطة قلبية.

وشارك في مسيرة التشييع عناصر كتائب القسام والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو المقبرة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد التوبة.

وزفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العلا القائد الميداني/ محمود محمد عبد الدايم العجوري (38 عامًا) من مسجد "زكريا الشوربجي" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة الموافق 18/11/2022م إثر جلطة قلبية.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كتائب لقسام

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