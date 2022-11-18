مساجد فلسطين تؤدي صلاة الغائب على شهداء جباليا

أقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء حريق جباليا، وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

وشيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بموكب مهيب، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الذين قضوا أمس في الحريق الذي وقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة في مسجد الخلفاء الراشدين وسط المخيم، ليتم بعدها مواراة الجثامين الثرى بمقبرة الشهداء في بلدة بيت لاهيا وسط حالة من الحزن والصدمة جراء هذه الفاجعة الأليمة.

المصدر / فلسطين أون لاين