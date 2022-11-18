مشعل: الجنازة المهيبة لشهداء حريق جباليا تدلل على لحمة شعبنا ووحدته

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن شعبنا موحد في كل الأحداث، وإن جنازة شهداء حريق منزل عائلة أبو ريا المهيبة تدلل على لُحمة شعبنا ووحدته.

وأفاد مشعل اليوم الجمعة أن كل مخيمات الشتات في لبنان أدت صلاة الغائب على أرواح الشهداء في حالة تضامن شعبي.

وعبّر مشعل عن كل مشاعر الأسى والألم لاستقبال خبر الحادث الجلل في مخيم، مقدما التعازي والتضامن لعائلة أبو ريا التي قدمت الكثير من أجل فلسطين.

وأوضح مشعل أنه من اللحظة الأولى أجرى اتصالات مع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وقيادات غزة بكل أجهزتها للاطلاع عن كثب حول تفاصيل الحادث، كما تلقى اتصالات من رموز الأمة يعزون ويعبرون عن تضامنهم الكبير مع أهلنا في غزة.

وأكد مشعل أن أصابع الاتهام والإدانة تشار لمن يحاصر غزة والذي يمنع إدخال المعدات لأجهزة الدفاع المدني.

وشدد مشعل على أن إنهاء الحصار وكسره مسؤولية تقع على كاهل الجميع من الفصائل والسلطة والأمة، معبرا عن أسفه لصمت العالم أمام جريمة الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين