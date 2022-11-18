تشييع شهداء حريق جباليا

شيعت جماهير الشعب الفلسطيني ظهر اليوم الجمعة ضحايا حريق جباليا المؤلم الذي اندلع في منزل عائلة أبو ريا.

وشارك عشرات الآلاف في تشييع الضحايا يتقدمهم قيادات في الفصائل الفلسطينية ونواب في المجلس التشريعي ومسؤولون حكومية.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي جميل عليان بكلمة باسم الفصائل الفلسطينية خلال تشييع ضحايا الحريق المؤلم "ذهب 21 شهيدا نتيجة الظلم الواقع على شعبنا من قبل المجتمع الدولي وإسرائيل".

وأضاف "أن شعبنا يحتاج لكل ذرة تعاطف ومساندة من العرب وكل حر بالعالم"، مشيرا إلى أن تعاضد كبير من شعبنا والعالم العربي والإسلامي لم نشهد له مثيلا.

وختم عليان "تعازينا لعائلة أبو ريا وكل الشكر من ساهم برفع هذه المعاناة من الدفاع المدني والشرطة وأبناء شعبنا".

الاحتلال المسؤول

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي إننا "نحمل الاحتلال ما حدث بالأمس جراء الحصار الظالم على غزة؛ هذا الحصار يجب أن ينتهي".

وشدد الهندي في كلمة له خلال التشييع على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح باستمرار الحصار.

وأضاف "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا لجانب هذه الأسر المكلومة، وسنبذل الجهود مع كافة الجهات للوصول إلى حقيقة ما حدث".

نشكر شعبنا

من جانبه، توجه مختار عائلة أبو ريا خلال التشييع بالشكر الجزيل لكل من واسانا في مصابنا الجلل، قائلا "نشكر أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي هب لمساعدة أبناء العائلة".

كما شكر حركة حماس وقيادتها التي وقفت إلى جانبنا منذ اللحظة الأولى، والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في القطاع التي لم تدخر جهداً لإنقاذ أبنائنا رغم قلة الإمكانيات، وشكر أيضاً أهالي مخيم جباليا الذين حاولوا جاهدين لإنقاذ أهالي أبو ريا.

ووجه مختار عائلة أبو ريا رسالة للاحتلال قائلا "نحن صامدون وسنظل ثابتين على أرضنا".

من ناحيته، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر خلال التشييع إننا نعلن عن تضامننا الكامل مع عائلة أبو ريا في مصابهم الجلل.

وأضاف "نوجه التحية لرجال الدفاع المدني الذين قاموا بواجبهم تجاه أبناء شعبهم رغم قلة الإمكانيات".

وأردف بحر "نقدم التعزية لآل أبو ريا ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل".

بدوره، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري: "نحن أمام جمعة حزينة خيمت على كل فلسطين بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته 21 شخص من عائلة أبو ريا".

وأضاف المصري خلال حديثه لقناة الاٌصى الفضائية: "فقدنا بالأمس عائلة فلسطينية مجاهدة من عوائل قطاع غزة".

وأكد أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تكفل ذوي العائلة بصورة كاملة.

وأشار إلى أن الجماهير الفلسطينية حضرت من كل مكان لتشييع جثامين شهداء عائلة أبو ريا.

وطالب المصري العالم أجمع أن يمارس ضغطه لوقف الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ 15 عاماً.

ودعا المؤسسات الدولية والجهات المختصة لعمل اللازم لرفع الحصار عن غزة.

وأوضح المصري، أن رجال الدفاع المدني قاموا بواجبهم تجاه أبناء شعبهم رغم قلة إمكانيات الجهاز.

المصدر / فلسطين أون لاين