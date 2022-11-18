حماس تشيد بقرار "التعليم اللبناني" تخصيص حصة دراسية عن فلسطين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، بقرار معالي وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الأستاذ "عباس الحلبي"، بتخصيص حصة دراسية حول القضية الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأثنت الحركة اليوم الجمعة على قرار الوزير بضرورة تسليط الضوء على الأثر السلبي للتطبيع مع الكيان الغاصب وأهمية رفضه ومقاطعته، لا سيّما في الوقت الراهن الذي طبّعت فيه بعض الدول العربية مع الكيان الغاصب واعتبرته كياناً طبيعياً في المنطقة.

وأكدت الحركة أن معركتنا مع الكيان الصهيوني الغاصب هي معركة جيل، ومن يكسب الجيل يكسب المعركة، معتبرةً أن قرار معالي وزير التربية والتعليم العالي يأتي في هذا السياق، من خلال تربية الجيل وتعليمه تفاصيل حق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين