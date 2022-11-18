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قيادي في حماس يتحدث عن حريق جباليا

18 نوفمبر 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة حماس مشير المصري: "نحن أمام جمعة حزينة خيمت على كل فلسطين بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته 21 شخص من عائلة أبو ريا".  

 وأضاف المصري خلال حديثه لقناة الاٌصى الفضائية: "فقدنا بالأمس عائلة فلسطينية مجاهدة من عوائل قطاع غزة".

وأكد أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تكفل ذوي العائلة بصورة كاملة. 

 وأشار إلى أن الجماهير الفلسطينية حضرت من كل مكان لتشييع جثامين شهداء عائلة أبو ريا. 

 وطالب المصري العالم أجمع أن يمارس ضغطه لوقف الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ 15 عاماً.

 ودعا المؤسسات الدولية والجهات المختصة لعمل اللازم لرفع الحصار عن غزة. 

 وأوضح المصري، أن رجال الدفاع المدني قاموا بواجبهم تجاه أبناء شعبهم رغم قلة إمكانيات الجهاز.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #مشير المصري #حريق جباليا

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