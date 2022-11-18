"العمل الإسلامي" يعزي بضحايا حادثة الحريق في غزة

تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بأحر التعازي للشعب الفلسطيني بضحايا الحريق المفجع الذي وقع مساء الخميس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي راح ضحيته العشرات من الوفيات والإصابات.

وأضاف الحزب في تصريح صادر عنه اليوم "إن الحزب إذ يتقدم بأحر التعازي للشعب الفلسطيني الشقيق وذوي الضحايا في هذه الكارثة الأليمة ويؤكد تضامنه معهم، فإنه يهيب بالدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشر عاماً والذي يتسبب بمنع دخول المستلزمات والٱليات اللازمة لإطفاء الحراق والحفاظ على أمن وحياة وسلامة الامنين؛ ونسأل المولى عز وجل أن يرحم ذوي الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمتضررين”.

المصدر / فلسطين أون لاين