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حماس تنعى والد نائب قائد هيئة الأركان في كتائب القسام

18 نوفمبر 2022 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى عموم ألشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية المربي المجاهد عبد الكريم علي عيسى (أبو عدنان) والد عضو المكتب السياسي لحركة حماس نائب قائد هيئة الأركان في كتائب القسام المجاهد مروان عيسى (أبو البراء)، ووالد الشهيد القائد في كتائب القسام وائل عيسى (أبو أحمد).

وتوجهت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة بخالص التعازي إلى آل عيسى الكرام في الوطن والشتات وفي مقدمتهم القائد مروان عيسى.

واستذكرت الحركة سيرته العطرة وحياته التي قضاها لاجئا مجاهدا ومكافحا من أجل وطنه وأمته، مربيا ومساندا للمجاهدين والمناضلين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كتائب القسام #مروان عيسى

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