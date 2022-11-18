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دعوات في الضفة الغربية لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء جباليا

18 نوفمبر 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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نعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية بأسمى عبارات الحزن "شهداء مخيم جباليا" الذين ارتقوا مساء أمس الخميس إثر حريق هائل نشب في منزل عائلة أبو ريا.

وانطلقت دعوات لأداء صلاة الغائب في مساجد الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة اليوم، على أرواح شهداء مخيم جباليا.

وقال الناشط ماهر برقان: "نعزي أنفسنا ونعزي فلسطين قاطبة بهذا المصاب الجلل الذي أصاب إخواننا في مخيم جباليا بقطاع غزة المحاصر".

ودعا برقان لأداء صلاة الغائب في مساجد الضفة كافة على أرواح شهداء الحريق الذي نشب في منزل عائلة أبو ريا بجباليا، وتذكير المصلين للأئمة لأداء صلاة الغائب على الشهداء.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بكل الحزن والألم شهداء حادث الحريق المفجع الذي اندلع في بناية "عائلة أبو ريا" في مخيم جباليا للاجئين مساء اليوم الخميس، الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

وأعربت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، عن تضامنها مع عائلات شهداء الحادث المفجع، متقدمة منهم بأحر التعازي والمواساة، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم.

ودعت جماهير شعبنا المرابط إلى تعزيز التكافل والتضامن مع عائلات شعبنا المكلومة، والمشاركة الواسعة في تشييع جثامين الشهداء غدًا الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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