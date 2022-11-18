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تفاصيل إنقاذ 5 مواطنين فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

18 نوفمبر 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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غرق مركب للمهاجرين (أرشيف)

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، إنه تم انقاذ 5 فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليوناية كانوا على متن القارب الثاني، وأنه لا توجد حالات وفاة بين الفلسطينيين في هذه الحادثة، وذلك بناءً على معلومات توصلت إليها سفارة دولة فلسطين لدى اليونان.

وكان تم، مساء الأربعاء الماضي، إنقاذ 10 أشخاص بينهم 4 فلسطينيين كانوا على متن أحد القاربين في بحر إيجه  قرب اليونان، في حين تم إنقاذ خمسة فلسطينيين على متن القارب الثاني.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان للوزارة، أن القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، يواصل اتصالاته مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل وللاطمئنان عن المواطنين الفلسطينيين الخمس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #اليونان #وزارة الخارجية

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