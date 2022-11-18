كتائب القسام تتحدث عن القائد الميداني محمود العجوري

زفت كتائب القسام القائد الميداني محمود محمد العجوري من معسكر جباليا.

وقالت الكتائب في بيان لها: القائد العجوري توفي إثر جلطة قلبية.

وتوفي الشاب العجوري (38 عاماً). فجر اليوم.

وفيما يلي البيان كاملاً:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

القسام يزف القائد الميداني محمود العجوري والذي توفي إثر جلطة قلبية

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

القائد الميداني/ محمود محمد عبد الدايم العجوري

(38 عامًا) من مسجد "زكريا الشوربجي" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة

والذي توفي اليوم الجمعة 24 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 18/11/2022م إثر جلطة قلبية، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الجمعة 24 ربيع الثاني 1444هـ

الموافق 18/11/2022م

المصدر / فلسطين أون لاين