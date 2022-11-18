اتحاد الإذاعات والتلفزيونات يدعو الصحفيين والنشطاء للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية

دعا اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مكتب فلسطين، الصحفيين للتحلي بالمسؤولية وأخلاقيات العمل الصحفي، وعدم التسابق في نشر الروايات والصور، ونكأ الجراح أهالي ضحايا فاجعة حريق عائلة أبو ريا، شمال قطاع غزة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في استقاء الأخبار، متقدما في ذات الوقت بالتعازي من عائلة أبو ريا والشعب الفلسطيني بعد الفاجع الأليم.

وقال الاتحاد في بيانه "هذا المصاب الكبير يجب أن يدفع الصحفيين، والنشطاء الفلسطينيين للتحلي بالوطنية المعهودة، أثناء تغطيتهم لهذا المصاب الكبير والتركيز على قضايا الحصار الاسرائيلي، وكان سببا رئيسيا لكل مآسي الفلسطينيين".

وأشار الاتحاد إلى أهمية تركيز وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية على ما يعانيه الشعب الفلسطيني، من ويلات ومآسي وحصار مستمر منذ أكثر من 15 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين