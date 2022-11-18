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وقف النشاط الرياضي في غزة

18 نوفمبر 2022 . الساعة 01:14 بتوقيت القدس
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نادي الصداقة ينعي شهداء عائلة أبو ريا

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن وقف النشاط الرياضي بكافة أشكاله حداداً على أرواح شهداء الحريق الذي وقع مساء الخميس وأسفر عن ارتقاء ٢1 شهيداً بينهم أطفال ونساء من عائلة أبو ريا في جباليا.

ونقل هنية تعازي الأسرة الرياضية وتضامنها في هذا المصاب الجلل، الذي أدمى قلوب الجميع.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن كذلك مساء اليوم عن تجميد مباريات الجولة ١١ من الدوري الممتاز والدرجة الأولى التي كانت مقررة أيام الجمعة والسبت والأحد وتأجيل المباريات لموعد لاحق.

ونعت العديد من الأندية والاتحادات الرياضية، شهداء عائلة أبو ريا، سائلين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#عبد السلام هنية #النشاط الرياضي #أبو ريا

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