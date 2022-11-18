الداخلية بغزة: تشكيل لجنة تحقيق مختصة في حادث الحريق بمخيم جباليا

مؤتمر صحفي لمدير عام الشرطة ومدير عام الدفاع المدني والمتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحريق الذي اندلع في بناية سكنية شمالي غزة، والوقوف على ملابساته كافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير عام الشرطة ومدير عام الدفاع المدني والمتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني من مكان وقوع الحريق في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الداخلية في بيانها: "تابعت الوزارة الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس الخميس جراء حريق شبّ في أحد البنايات السكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدى لوفاة 21 مواطناً".

وأكدت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي لها إياد البزم أن طواقم الإطفاء والإنقاذ التابعة لجهاز الدفاع المدني وفور تلقيها بلاغاً بالحريق توجّهت للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية.

ولفت البزم إلى أن الأطقم المختصة بذلت جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة.

ونوه إلى أنه تبيّن من التحقيقات الأولية أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات.

وتقدمت وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال بيانها بأحر التعازي والمواساة من ذوي الضحايا الكرام وأبناء شعبنا الفلسطيني جميعاً بهذا المصاب الجلل.

المصدر / فلسطين أون لاين