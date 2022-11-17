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"متابعة العمل الحكومي" تعتمد ضحايا حريق جباليا شهداء

17 نوفمبر 2022 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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عمل طواقم الدفاع المدني في إخماد الحريق

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي شهداء الحادث الأليم شمال غزة، الذي أودى بحياة ٢١ مواطنا.

وقالت في بيان: "أمام هذا المصاب الجلل والحادث الأليم الذي مس قلوب جميع أبناء شعبنا، فإننا نؤكد على مواكبتنا للحدث وانعقاد اللجنة للاستماع للتقرير الأولي حول الحادث وأسبابه من جهات الاختصاص، وقد تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي ميدانيا مكان الحادث".

وأكدت اللجنة على اعتماد ضحايا الحادث شهداء، قائلة: "نعلن الحداد غدا، وسيتم تشييع الشهداء في جنازة رسمية".

ودعت المجتمع الدولي لرفع الحصار والسماح بإدخال كل مستلزمات جهاز الدفاع المدني الذي يعاني جراء نقص الامكانات والمستلزمات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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