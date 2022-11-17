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طواقم الإنقاذ منعت كارثة أكبر.. "الداخلية" تعقب على حريق جباليا

17 نوفمبر 2022 . الساعة 22:47 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إنها تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم جراء حريق شبّ في أحد البنايات السكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدى لوفاة 21 مواطناً.

وأوضحت أنه  فور تلقي جهاز الدفاع المدني بلاغاً بالحريق توجّهت أطقم الإطفاء والإنقاذ للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية ومنع تمدده لمنازل أخرى.

وأشارت في بيان صحفي أن الطواقم بذلت جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة.

وقالت: "تبيّن من التحقيقات الأولية أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات".

وأضافت: "وإزاء هذا الحادث الأليم، تتقدم وزارة الداخلية والأمن الوطني بأحر التعازي والمواساة من ذوي الضحايا الكرام وأبناء شعبنا الفلسطيني جميعاً بهذا المصاب الجلل".

وأعلنت الوزارة عن تشكيلها لجنة مختصة للتحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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