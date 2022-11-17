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ما حدث من فواجع الأقدار

هنية يعلن تبني جميع شهداء الحادث المؤلم في شمال غزة

17 نوفمبر 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، شهداء الحادث الأليم الذي وقع اليوم شمال قطاع غزة، ويعبّر عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع من عائلة أبو ريا وعدد من العوائل الأخرى.

وأكد رئيس الحركة في بيان صادر عن مكتبه، وقوف حركة حماس إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة الإنسانية، ويعلن عن تبني جميع الشهداء الأبرار، مؤكدًا أن ما حدث من فواجع الأقدار، ويعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار، وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق.

وطالب هنية العالم الحر برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار الآثم.

وأضاف البيان "يتابع رئيس الحركة مع إخوانه في قيادة حركة حماس بغزة وقيادة العمل الحكومي مجريات الأوضاع المتعلقة بهذا الحادث الأليم أولا بأول، مشيدًا بالجهود التي بُذلت من الطواقم المختصة والجهات ذات العلاقة".

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#هنية

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