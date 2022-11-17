فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طواقم الإنقاذ منعت كارثة أكبر.. "الداخلية" تعقب على حريق جباليا

هنية يعلن تبني جميع شهداء الحادث المؤلم في شمال غزة

الدفاع المدني: 21 جثة تم انتشالها من البناية المحترقة بجباليا

"حماس" تنعى شهداء حريق جباليا وتعلن تضامنها الكامل مع عوائلهم

الداخلية تنشر نتائج التحقيقات الأولية عن أسباب حريق جباليا

وفيات وإصابات جراء حريق في بناية سكنية شمال غزة

قيادي بالشعبية يُحذّر: الاحتلال سيتلقَّى ضربات مؤلمة إذا ضرب غزة

إطلاقُ نارٍ صوب الاحتلال بـ"الجلمة" ورشقُ مركبات مستوطنين بالضفة والقدس

حلايقة: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي يهدف لتكريس الواقع الاستيطاني

حمادة يدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال لحماية الأقصى

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الدفاع المدني: 21 جثة تم انتشالها من البناية المحترقة بجباليا

17 نوفمبر 2022 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
...
photo_٢٠٢٢-١١-١٧_٢٢-٠٧-٣٠.jpg

أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنّ أطقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة مساء اليوم.

وقالت الداخلية في تصريح لها إنّ قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وأضافت "تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وتابعت "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حريق #الدفاع المدني #جباليا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر