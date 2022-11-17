الدفاع المدني: 21 جثة تم انتشالها من البناية المحترقة بجباليا

أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنّ أطقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة مساء اليوم.

وقالت الداخلية في تصريح لها إنّ قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وأضافت "تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وتابعت "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

المصدر / فلسطين أون لاين