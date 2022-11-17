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"حماس" تنعى شهداء حريق جباليا وتعلن تضامنها الكامل مع عوائلهم

17 نوفمبر 2022 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بكل الحزن والألم شهداء حادث الحريق المُفجع الذي اندلع في بناية "عائلة أبو ريا" في مخيم جباليا للاجئين مساء اليوم الخميس، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

وأعربت حركة حماس عن تضامنها مع عائلات شهداء الحادث المُفجع، وتتقدم منهم بأحر التعازي والمواساة.

وأكدت وقوفها إلى جانبهم، داعية جماهير شعبنا المرابط إلى تعزيز التكافل والتضامن مع عائلات شعبنا المكلومة، والمشاركة الواسعة في تشييع جثامين الشهداء غدًا الجمعة.

وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة الفلسطينية بأذرعها المختلفة، وجهاز الدفاع المدني، ووزارة الصحة؛ ما منع امتداد الحريق إلى منازل أخرى.

وقالت: "نترحَّم على الشهداء، ونسأل الله عزّ وجلّ الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يُلهم العائلات المكلومة الصبر والسلوان".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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