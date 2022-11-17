فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فاجعة في جباليا.. وفيات وإصابات جراء حريق في بناية سكنية

قيادي بالشعبية يُحذّر: الاحتلال سيتلقَّى ضربات مؤلمة إذا ضرب غزة

إطلاقُ نارٍ صوب الاحتلال بـ"الجلمة" ورشقُ مركبات مستوطنين بالضفة والقدس

حلايقة: إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي يهدف لتكريس الواقع الاستيطاني

حمادة يدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال لحماية الأقصى

حماس: سياسة نتنياهو الاستيطانية لن تُضفي شرعية للاحتلال ومستوطنيه

العاروري: شعبنا لديه القدرة للانتصار على الاحتلال

بعد تدهور صحته.. مطالبات أهلية وحقوقية للإفراج عن المعتقل السياسي أنس حمدي

"من حقنا اللعب".. منحوتة رملية على بحر غزة للأطفال الجرحى

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدًا بحجة الأعياد اليهودية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حمادة يدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال لحماية الأقصى

17 نوفمبر 2022 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
...

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، شعبنا لتصعيد حالة المواجهة مع الاحتلال تحت عنوان "المسجد الأقصى".

وأكد حمادة في تصريح اليوم الخميس، أن التواجد في ساحات المسجد الأقصى يفشل مخططات الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس سياسات إجرامية بحق كل من يريد أن يرابط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وبين أن المرابطون في الأقصى جعلوا الاحتلال يراوح مكانه في تنفيذ مخططاته، موضحا أن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك جريمة بحق ذاتها.

وأضاف: "ثبات المرابطين يجعل الاحتلال يقف مكانه ولا يستطيع أن يمارس شيء على القدس، والاحتلال الصهيوني ثبت واقعًا جديدًا في باب الأسباط، ويريد أن يمارس تنفيذ خطواته حتى تصبح بعد ذلك واقعًا.

وشدد على ضرورة وجود حالة استنفار جديدة بأن يتواجد المرابطون بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك، فالاحتلال يخشى أن تعود حالة الوعي الإسلامي والعربي تجاه المسجد الأقصى كما كانت سابقًا.

ونوه إلى أن التطبيع شجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه بحق المسجد الأقصى والقدس، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية بنصرة المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن الحالة التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك خطيرة جدًا، وأن المقاومة لن تتوقف، ومنحناها يتصاعد بشكل مستمر، وتجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #الاحتلال #محمد حمادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة