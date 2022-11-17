قيادي بالشعبية يحذر: الاحتلال سيتلقى ضربات مؤلمة إذا ضرب غزة

حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله، الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على ضرب قطاع غزة، متوعداً حال أقدم الاحتلال على ذلك بتلقي ضربات مؤلمة لم يتلقاها من قبل من كل فصائل المقاومة، وستنال حكومة الاحتلال نصيبها من الضربات.

وقال عوض الله في تصريح إذاعي، اليوم الخميس، إنّ "الاحتلال يسعى إلى تأجيج الرأي العام العالمي لكسب التأييد لضرب قطاع غزة، فما دامت غزة تشكل رافعة وتطور من امكانيات مقاومتها؛ فسيبقى هدف الاحتلال وأعوانه متمثلًا في تمرير مشاريع تضرب القطاع وهز مقاومته وإضعاف الالتفاف الشعبي حولها".

وأكد القيادي بالشعبية، أنّ الفلسطينيين في الضفة وغزة هم شعب واحد، والمقاومة قرار وطني جامع. موجها التحية إلى كل المقاومين وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة.

وأشار إلى أنّ "قيادات المقاومة في الضفة المحتلة قادرة على ترجمة قرارات الاجماع الوطني في إطار استمرار الاشتباك مع الاحتلال ومقاومته".

وشدد عوض الله أنّ "استمرار انتهاكات الاحتلال وممارساته التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة، إضافة إلى رفض شعبنا لكل أشكال المشاريع التصفوية التي تعترف بهذا الكيان، كل ذلك دفع شعبنا إلى اتخاذ قرار المقاومة وفتح الاشتباك والكفاح المسلح".

المصدر / فلسطين أون لاين