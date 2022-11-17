فاجعة في جباليا.. وفيات وإصابات جراء حريق في بناية سكنية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، وجود عدد من الوفيات والإصابات في حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

وقال البزم في تصريح مقتضب، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن سيارات الإسعاف نقلت الوفيات والإصابات إلى المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، دون أن تحدد عدداً نهائياً للضحايا.

وأفاد شهود عيان، أن عدداً من عناصر الدفاع المدني والشرطة أصيبوا خلال عملية السيطرة على الحريق.

https://twitter.com/pl24online/status/1593310239125798913?s=20&t=jJfbgMumk2TPeYt1zbBOWw https://twitter.com/pl24online/status/1593310239125798913?s=20&t=jJfbgMumk2TPeYt1zbBOWw طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/EEQXs2mg8A — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 17, 2022

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، محمود بصل، عن تمكن طواقم الدفاع المدني من التعامل مع الحدث وإخماد الحريق.

وأضاف "جاري اتمام عمليات البحث، ومازالت طواقم التحقيق تبحث عن أسباب الحريق والعدد النهائي للضحايا".

ووصل قبل قليل، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح إلى مكان الحريق، لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إعلان حالة الحداد الشامل والإضراب على أرواح شهداء الحريق.

ودعت إلى مشاركة واسعة في تشييع جثامينهم.

من جهتها، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلغاء فعالية المسير التي كانت مقررة يوم غد الجمعة نظرًا لحادثة جباليا "المفجعة".

المصدر / فلسطين أون لاين