الداخلية: وفيات وإصابات جراء حريق في بناية سكنية بجباليا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، وجود عدد من الوفيات والإصابات في حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

وقال البزم في تصريح مقتضب، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، محمود بصل، قد أعلن مساء اليوم، أن طواقم الدفاع المدني تتعامل مع حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد في تصريح مقتضب قبل قليل، بوجود إصابات في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين